Команда Слуцкого «Витесс» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы

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Голландский «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над румынским «Вииторулом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий этап, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тим Матавж, Брайан Линссен и Рой Беренс. У гостей мяч забил Денис Дрэгуш.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра между командами, прошедшая в Констанце, завершилась вничью — 2:2.

В третьем квалификационном раунде «Витесс» сыграет со швейцарским «Базелем».

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Витесс» (Арнем, Голландия) — «Вииторул» (Констанца, Румыния) — 3:1

Голы: 1:0 — Матавж, 23; 2:0 — Линссен, 48; 2:1 — Дрэгуш, 50; 3:1 — Беренс, 77