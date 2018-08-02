Команда Слуцкого «Витесс» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
Голландский «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над румынским «Вииторулом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий этап, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тим Матавж, Брайан Линссен и Рой Беренс. У гостей мяч забил Денис Дрэгуш.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первая игра между командами, прошедшая в Констанце, завершилась вничью — 2:2.
В третьем квалификационном раунде «Витесс» сыграет со швейцарским «Базелем».
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч
«Витесс» (Арнем, Голландия) — «Вииторул» (Констанца, Румыния) — 3:1
Голы: 1:0 — Матавж, 23; 2:0 — Линссен, 48; 2:1 — Дрэгуш, 50; 3:1 — Беренс, 77