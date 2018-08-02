Стал известен соперник «Зенита» по третьему раунду квалификации Лиги Европы

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Минское «Динамо» нанесло разгромное поражение словацкому клубу «ДАК 1904» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышло в следующий этап, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Белоруссии, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Урош Николич, также отличились Владимир Хващинский и Филипп Иванов. У гостей мяч забил Кристофер Вида.

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Первый матч между командами также завершился победой минского клуба — 3:1.

В третьем квалификационном раунде «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом».

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Динамо» (Минск, Белоруссия) — «ДАК 1904» (Дунайска-Стреда, Словакия) — 4:1

Голы: 1:0 — Николич, 19; 2:0 — Хващинский, 47; 3:0 — Иванов, 51 (пенальти); 4:0 — Николич, 58; 4:1 — Вида, 74.