Игроком «Спартака» заинтересовались в Англии

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Английский «Лестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщает «Советский спорт».

По информации France Football, голландец попал в список игроков, которые могли бы усилить игру «лис». Также туда входят Пиколас Пепе из «Лилля», Рашид Геззаль из «Монако» и Торган Азар из менхенгладбахской «Боруссии».

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Отмечается, что «Лестер» уже отправил запрос на трансфер Пепе.

В прошлом сезоне Промес сыграл в 26 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отдал семь результативных передач и забил 15 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен продавать Промеса дешевле, чем за €30 млн.