Олимпийский чемпион: любой биатлонист вправе выбирать условия для своей работы

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Заслуженный тренер, олимпийский чемпион Владимир Аликин в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировал переход российских биатлонисток Анастасии Рассказовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко в состав сборной Украины. По его словам, это абсолютно стандартная ситуация, а любой биатлонист вправе выбирать те условия, которые считает подходящими для своей работы.

«На данный момент сложилась неоднозначная ситуация: в трех-четырех регионах деньги есть, а в остальных не особо. Где-то делается все для развития биатлона, выделяются финансы под юношеский биатлон, хватает денег для полноценных сборов и качественной подготовки. В то же время другие регионы бедствуют», — заявил Аликин.

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Тренер привел в пример базу в Чайковском, которую построили перед Олимпиадой, где существуют все необходимые условия для тренировок. Однако, по его словам, это очень дорого.

«А других трасс для плодотворной работы у нас просто не существует. Вот так и получается, что состав членов федерации меняется чуть ли не каждый год, к губернатору края обращались с просьбой, а воз и ныне там. Биатлонисты тренировались в местах, где люди гуляют, мамы с детьми в колясках. Это несерьезно.

Поэтому, как мне кажется, любой биатлонист вправе выбирать те условия, которые сочтет подходящими для своей работы», — резюмировал олимпийский чемпион.

Полную версию интервью читайте по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы назвал причины перехода российских биатлонисток в сборную Украины.