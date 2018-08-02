Швейцарский легкоатлет отстранен от ЧЕ из-за расистских постов в соцсети

<img src="">

Швейцарский спринтер Паскаль Манчини был отстранен от чемпионата Европы по легкой атлетике в Германии из-за расистских постов в фейсбуке, сообщает ТАСС.

«Манчини недавно опубликовал спорные посты на странице в фейсбуке крайне правого содержания, которые нарушают соглашение, подписанное спортсменом с федерацией, и кодекс поведения. Подписав соглашение, Манчини обязался воздерживаться от каких-либо публикаций дискриминационного или расистского характера», — сказано в сообщении пресс-службы Швейцарской федерации легкой атлетики.

Реклама

Манчини вошел в состав сборной Швейцарии на чемпионат Европы по легкой атлетике, который стартует в Берлине 6 августа. 29-летний спортсмен должен был выступить в беге на дистанции 100 м, а также в эстафете 4х100 м. В связи с появлением новых обстоятельств совет директоров федерации считает, что терпеть подобное поведение спортсмена нельзя, и лишает его лицензии спортсмена на время рассмотрения дела.

Таким образом, Манчини не сможет выступить на предстоящем турнире.

Ранее российского бегуна Егора Николаева не пустили на чемпионат Европы.