Впервые с 2016 года в турнире ATP встретятся два брата

<img src="//img.gazeta.ru/files3/812/11616812/picture-pic905-895x505-60233.jpg">

В третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне встретятся представители Германии Миша и Александр Зверевы, сообщает «Советский спорт».

Братья впервые встретятся в основной сетке турнира уровня ATP. До этого они дважды встречались в квалификациях, и оба раза победил Зверев-старший.

Реклама

Матч между Зверевыми станем первой встречей братьев на турнире АТР с 2016 года: тогда в четвертьфинале Китцбюэля сыграли Юрген и Геральд Мельцеры из Австрии.

Ранее россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.