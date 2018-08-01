Смолова могут заставить оплатить ремонт поврежденных в ДТП ограждений

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Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов заявил, что если нападающий «Краснодара» Федор Смолов будет признан виновным в ДТП, ему придется оплатить ремонт поврежденных ограждении.

«Восстановление проведет муниципалитет за счет средств из бюджета, затем администрация направит запрос в полицию с просьбой предоставить информацию о виновнике аварии. После этого в его адрес направляется досудебная претензия с требованием возместить нанесенный ущерб, либо вопрос решается в суде», — цитирует Архипова Kp.ru.

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ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Машина, которая предположительно принадлежит форварду национальной команды, попала в крупную аварию. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

Ранее сообщалось, что полиция Краснодара проводит проверку по факту ДТП со Смоловым.