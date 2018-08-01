Десятилетний пловец побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Фелпса

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В США десятилетний Кларк Кент побил рекорд легендарного американского пловца Майкла Фелпса, сообщает «Советский спорт».

На первенстве Дальнего Запада юный спортсмен проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды, таким образом более чем на секунду превзойдя достижение 33-летнего Фелпса, установленное в 1995 году.

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На соревнованиях Кент получил прозвище Супермен, а его тренер заявил, что никогда не встречался с подобным талантом.

Ранее сообщалось, что Фелпс предложил Конору Макгрегору поплавать наперегонки.