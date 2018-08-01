Владимир Кличко признался в нелюбви к спорту
Легендарный в прошлом украинский боксер Владимир Кличко рассказал о своем спортивном становлении, передает «Советский спорт».
Олимпийский чемпион признался, что никогда не питал страсти к спорту.
«Я взял на себя роль профессионального боксера. Я не родился боксером. Я хотел путешествовать. Спорт был для меня инструментом. Я не любил его страстно.
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Я хотел открыть для себя мир. Я хотел увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей. Потом я понял: «Хорошо, я должен стать спортсменом», — приводит слова боксера T-Online.
42-летний Кличко-младший завершил профессиональную карьеру в прошлом году.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко поможет Энтони Джошуа готовиться к бою с Александром Поветкиным.