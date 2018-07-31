Головин не сможет дебютировать за «Монако» в Суперкубке Франции

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Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет своей команде в предстоящем матче за Суперкубок Франции против «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

Главный тренер красно-белых Леандру Жардим решил не брать россиянина на игру. Полностью заявка, опубликованная на официальном сайте «Монако», выглядит следующим образом:

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Вратари — Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро; защитники — Антонио Баррека, Камиль Глик, Джемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, Жюльен Серрано; полузащитники — Жан-Эд Ахолу, Самуэль Грансир, Хорди Мбула, Роберт Наварро, Кевин Н'Дорам, Жудилсон Пеле, Маркуш Лопеш, Юри Тилеманс; нападающие — Бальде Кейта, Софиан Диоп, Виллем Геббельс, Стефан Йоветич, Мусса Силла.

22-летний россиянин перешел в «Монако» этим летом из московского ЦСКА за €30 млн.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне.

Ранее сообщалось, что «Монако» продает майку с Головиным за €100.