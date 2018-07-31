Нурмагомедов: никто не сможет меня победить

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своем возможном поединке с двукратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, передает tofight.ru.

Нурмагомедов выразил мнение, что сейчас он непобедим.

«ЖСП — величайший боец из всех, кто выступал когда-либо в UFC. Если вдруг наш бой случится, то это будет очень сложный бой для меня, как и для него. Я никогда не проигрывал в UFC, я думаю, что являюсь очень жестким бойцом. Мне кажется, что в данный момент никто не сможет меня победить, я уничтожаю всех своих оппонентов», — сказал россиянин.

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В своем крайнем поединке Нурмагомедов победил Эла Яквинту и завоевал чемпионский пояс UFC.

Ранее сообщалось, что американец Дастин Порье вызвал на бой Нурмагомедова.