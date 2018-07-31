Известный агент назвал «нелюдью» спортдиректора «Локомотива»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной кампании московского «Локомотива» в летнее межсезонье, передает «Советский спорт».

«Ситуация в «Локомотиве» сейчас такова, что у команды большой бюджет. Я был в Монако, там агенты из всех стран. Всем им предлагали купить Гжегожа Крыховяка, но его никто не брал. Даже «Вест Бромвич» с ним в составе вылетел из АПЛ», — приводит слова Селюка «Спорт FM».

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Агент жестко раскритиковал работу спортивного директора «железнодорожников» Эрика Штоффельсхауса.

«Спортивный директор «Локомотива» – нелюдь. Ему наплевать на команду. Он делает имя себе. В том, что его выгонят из клуба в ближайшее время, нет никаких сомнений», – заключил он.

28-летний Крыховяк перешел в стан красно-зеленых на правах аренды из «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» пообещали стать сильнее.