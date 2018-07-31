Экс-игрок «Спартака» может перейти в «Эвертон» за £30 млн
«Эвертон» может приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо, сообщает Sport24.
По информации Daily Mail, ливерпульский клуб готов предложить за экс-футболиста московского «Спартака» £30 млн. Отмечается, что в трансфере аргентинца заинтересован лично главный тренер Марко Силва.
Реклама
В сезоне-2017/18 Рохо принял участие в 12 матчах в составе «Манчестер Юнайтед».В активе игрока одна голевая передача.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планировал продать защитника в «Вульферхэмптон» из-за намерения подписать защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра.