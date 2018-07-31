Правительство Дагестана еще может оказать финансовую помощь «Анжи»

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Начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев заявил, что махачкахинский «Анжи» продолжает вести переговоры с правительством республики о финансовой поддержке, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что переговоры идут, не было ни факта помощи, ни факта отказа в ней — на позавчерашний день у меня такая информация. Откуда информация, что в помощи отказано, я не знаю.

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Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики, так как это может быть пересмотрено, средства могут быть найдены не только в минфине. Минфин высказывает свою точку зрения, но решение принимается не там, переговоры ведутся, рассматриваются различные варианты», — цитирует Зубайруева «Молодежь Дагестана».

Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о многомиллионных долгах клуба.