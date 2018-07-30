«ПСЖ» переиграл «Атлетико» в Международном кубке чемпионов
Французский «ПСЖ» переиграл мадридский «Атлетико» в Международном кубке чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе парижского клуба отметились Кристофер Нкунку, Мусса Диаби и Виргилиу Посталаки. У «матрасников» сумел отличиться Виктор Мольехо. Помимо него испанцам помог защитник «ПСЖ» Антуан Бернед, отправивший мяч в собственные ворота.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее полузащитник сборной Франции отказался от перехода в «ПСЖ».
Футбол. Международный кубок чемпионов
«ПСЖ» (Франция) — «Атлетико» (Испания) — 3:2
Голы: 1:0 — Нкунку, 33; 2:0 — Диаби, 71; 2:1 — Мольехо, 75; 2:2 — Бернед (автогол), 86; 3:2 — Посталаки, 90+2.