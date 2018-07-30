Лидер фанатской группировки ЦСКА задержан за драку на Курском вокзале

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Лидер фанатской группировки ЦСКА Дмитрий Денисов задержан московской полицией за массовую драку на Курском вокзале, в результате которой был убит болельщик, сообщает «Советский спорт».

В ночь на 27 июля на Курском вокзале в Москве произошла драка, в которой принимали участие болельщики столичных футбольных клубов ЦСКА и «Локомотива».

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Убитым оказался Игорь Соколовский, который ехал из Санкт-Петербурга с товарищем на матч Суперкубка России в Нижний Новгород. Во время поездки у друзей возник конфликт с Денисовым, который вызвал подмогу в лице товарищей по группировке. В Москве питерцев встретила группа из 20 человек, в ходе потасовки Соколовский был убит, а его товарищ – ранен.

В пятницу в Нижнем Новгороде ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России, обыграв «Локомотив» со счетом 1:0.

Ранее Марио Фернандес назвал победу над «Локомотивом» заслуженной.