Тренер «Краснодара» объяснил назначение Смолова капитаном команды

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Тренер «Краснодара» Олег Фоменко объяснил, почему тренерский штаб доверил роль капитана команды нападающему сборной России Федору Смолову. Его слова передает «СЭ».

Специалист отметил, что решение было принято совместно с игроками.

«Федор — лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном. Он психологически устойчивый человек. Повязка дает определенную степень ответственности. Надеемся, что он проявит себя, как лидер команды», — сказал Фоменко.

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28-летний форвард выступает за «быков» с 2015 года.

Ранее сообщалось, что гол Смолова не спас «Краснодар» от поражения в матче с «Рубином».