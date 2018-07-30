Тренер «Краснодара» объяснил назначение Смолова капитаном команды
Тренер «Краснодара» Олег Фоменко объяснил, почему тренерский штаб доверил роль капитана команды нападающему сборной России Федору Смолову. Его слова передает «СЭ».
Специалист отметил, что решение было принято совместно с игроками.
«Федор — лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном. Он психологически устойчивый человек. Повязка дает определенную степень ответственности. Надеемся, что он проявит себя, как лидер команды», — сказал Фоменко.
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28-летний форвард выступает за «быков» с 2015 года.
Ранее сообщалось, что гол Смолова не спас «Краснодар» от поражения в матче с «Рубином».