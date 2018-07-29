Россиянка Потапова проиграла в финале теннисного турнира Moscow River Cup
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла одержать победу в финале турнира Moscow River Cup, сообщает «Советский спорт».
В решающем матче 17-летняя спортсменка уступила представительнице Сербии Ольге Данилович со счетом 5:7, 7:6 (7:1), 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут.
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Для сербской теннисистки это первый титул в карьере.
Ранее сообщалось, что Потапова переиграла представительницу Словении Тамару Зиданшек в полуфинальном матче Moscow River Cup.
Теннис. Moscow River Cup — 2018. Финал
Анастасия Потапова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия) — 5:7, 7:6 (7:1), 4:6