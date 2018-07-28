МЧС планирует сделать пожарно-спасательный спорт олимпийским

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Первый заместитель МЧС России Александр Чуприян заявил о том, что пожарно-спасательный спорт может стать олимпийским, передает ТАСС.

«Еще в 2009 году первый глава МЧС Сергей Шойгу ставил такую задачу. Мы прорабатываем сейчас этот вопрос с Международным олимпийским комитетом (МОК)», — сказал Чуприян.

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Чемпионат МЧС будет проводиться в Уфе в течение четырех дней на стадионе «Динамо» по 4 дисциплинам — подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, боевое развертывание, пожарная эстафета.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР. Однако вскоре он распространился в Европе, и соревнования проходят как на национальных чемпионатах, так и международных первенствах.

Ранее сообщалось, что МЧС проведет учения на стадионах ЧМ-2018.