Объявлены стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга»
Объявлены стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Оренбургом», сообщает «Советский спорт».
«Спартак»: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Квинси Промес, Зе Луиш.
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«Оренбург»: Евгений Фролов, Сергей Терехов, Адесойе Ойеволе, Силвие Бегич, Дмитрий Андреев, Алексей Сутормин, Денис Попович, Вадим Афонин, Григорий Чиркин, Андрей Козлов, Андреа Чуканов.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Спартак» и «Оренбург» определились с формой на матч чемпионата России.