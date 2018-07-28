Министр спорта Украины одобрил решение Свитолиной отказаться от поездки в Россию
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал решение теннисистки Элины Свитолиной отказаться от участия в турнире Moscow River Cup, который проходит в Москве, сообщает «Советский спорт».
«Могу только поддержать решение первой ракетки Украины Свитолиной не участвовать в коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!» — написал Жданов в фейсбуке.
Ранее директор Moscow River Cup Александра Островского заявил, что Свитолина отказалась прилетать в Москву по политическим причинам.