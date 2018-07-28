Российский боец примет участие в турнире UFC в Москве

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Российский боец смешанного стиля Петр Ян примет участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, сообщает ТАСС.

По данным MMA Junkie, соперником российского бойца станет бразилец Дуглас Сильва де Андраде.

На счету Яна 11 боев в UFC, в которых он одержал десять побед. Свой дебютный поединок россиянин провел против японца Теруто Ишихары, где он победил техническим нокаутом в первом раунде.

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Сильва одержал три победы в пяти поединках в UFC. Последний бой бразильца состоялся в феврале 2018 против эквадорца Марлона Веры, в котором Сильва одержал победу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что американский боец отказался приезжать в Россию из-за расизма.