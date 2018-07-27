18-летняя британская сноубордистка совершила суицид
Перспективная британская сноубордистка Элли Саутер покончила с собой, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, об этом сообщила семья молодой спортсменки.
Полицейские собаки обнаружили тело девушки 25 июля в лесистой местности около ее дома на французском курорте Ле Же. Она совершила суицид в день своего рождения.
Сноубордистка была единственной медалисткой в составе всей британской команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале по зимним видам спорта в прошлом году.
Саутер была отобрана в состав британской сборной на чемпионат мира среди юношей. Ее мечтой было пройти отбор на Олимпиаду в 2022 году.
Спортсменка специализировалась в двух дисциплинах сноуборда — фрирайде и сноуборд-кроссе.
Ранее стало известно, что британская сноубордистка Саутер умерла в возрасте 18 лет.