18-летняя британская сноубордистка совершила суицид

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Перспективная британская сноубордистка Элли Саутер покончила с собой, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, об этом сообщила семья молодой спортсменки.

Полицейские собаки обнаружили тело девушки 25 июля в лесистой местности около ее дома на французском курорте Ле Же. Она совершила суицид в день своего рождения.

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Сноубордистка была единственной медалисткой в составе всей британской команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале по зимним видам спорта в прошлом году.

Саутер была отобрана в состав британской сборной на чемпионат мира среди юношей. Ее мечтой было пройти отбор на Олимпиаду в 2022 году.

Спортсменка специализировалась в двух дисциплинах сноуборда — фрирайде и сноуборд-кроссе.

Ранее стало известно, что британская сноубордистка Саутер умерла в возрасте 18 лет.