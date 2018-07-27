«Локомотив» определился со стартовым составом на матче Олимп Суперкубка России
Московский «Локомотив» определился со стартовым составом на матч за Суперкубок России против столичного ЦСКА, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав: Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игорь Денисов, Игнатьев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фернандеш, Эдер.
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Запасные: Коченков, Виталий Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Миронов, Куликов, Тугарев, Фарфан.
Матч начнется в 21.30 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА на Суперкубок России.