Третьим подозреваемым по делу об убийстве Тена оказалась девушка
Казахстанская полиция задержала девушку по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена.
«В Алмалинский районный суд поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения и содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Жанар Толыбаевой. Она подозревается в совершении преступления по статьям 434, 188 часть 2 пункт 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Постановлением Алмалинского районного суда в отношении Жанар Толыбаевой принята мера пресечения содержанием сроком на два месяца», — цитирует представителя городского суда Алма-Аты «Казинформ».
Отмечается, что 434 статья подразумевает недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении. Толыбаевой грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.
Также задержанную подозревают в краже.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля были задержаны два подозреваемых. Ими оказались Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Они признали свою вину в совершении преступления.