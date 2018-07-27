Арестован третий подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

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Заместитель генпрокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена задержано трое подозреваемых, сообщает ТАСС.

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста», — цитирует Ахметжанова «Казинформ».

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Отмечается, что заместитель генпрокурора не назвал имя третьего подозреваемого.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

20 июля были задержаны два подозреваемых. Ими оказались Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Они признали свою вину в совершении преступления.