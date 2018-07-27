Актер перепутал команды и болел за «Манчестер Юнайтед» на матче «Манчестер Сити»
Американский актер Нил Патрик Харрис, известный по роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретил вашу маму», перепутал команды и болел за «Манчестер Юнайтед» на матче «Манчестер Сити», сообщает «Советский спорт».
Актер вместе со своей семьей посетил встречу Международного кубка чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», которая прошла в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф Стэдиум».
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«Вперед, «Манчестер Юнайтед», — проскандировал Харрис на видеозаписи, опубликованной в инстаграме.
Отмечается, что «красные дьяволы» играли свой матч на другом побережье США.
Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов.
Нил Патрик Харрис в джерси «Ман Сити» топит за «МЮ» pic.twitter.com/uekYqSeNOb— Drafts_2.0 (@drafts_2) 26 июля 2018 г.