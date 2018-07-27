Уткин посоветовал «Спартаку» научиться продавать футболистов

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Телекомментатор Василий Уткин заявил, что руководству московского «Спартака» необходимо научиться продавать своих футболистов.

«Мне кажется, что порой Леонид Федун живет в облаке. Он готов рассмотреть продажу Кутепова только в топ-клуб. Но ведь достойное предложение бывает не только от топ-клубов. Вот например, в офис «Спартака» поступило бы достойное предложение не от «Баварии», а от «Байера». Это разве может быть проблемой?

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Кто-то другой на месте Федуна сказал бы, что он просто пока не видит серьезных предложений. Мне кажется, что «Спартаку» нужно научиться продавать игроков. Иначе это может стать для них проблемой», — цитирует Уткина «Спорт FM».

Ранее бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс поделился мнением о перспективах игрока «Спартака» Ильи Кутепова в Европе.