Уткин посоветовал «Спартаку» научиться продавать футболистов
Телекомментатор Василий Уткин заявил, что руководству московского «Спартака» необходимо научиться продавать своих футболистов.
«Мне кажется, что порой Леонид Федун живет в облаке. Он готов рассмотреть продажу Кутепова только в топ-клуб. Но ведь достойное предложение бывает не только от топ-клубов. Вот например, в офис «Спартака» поступило бы достойное предложение не от «Баварии», а от «Байера». Это разве может быть проблемой?
Кто-то другой на месте Федуна сказал бы, что он просто пока не видит серьезных предложений. Мне кажется, что «Спартаку» нужно научиться продавать игроков. Иначе это может стать для них проблемой», — цитирует Уткина «Спорт FM».
Ранее бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс поделился мнением о перспективах игрока «Спартака» Ильи Кутепова в Европе.