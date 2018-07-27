Грановская обсудит с Абрамовичем трансферную стратегию «Челси» в Ницце

<img src="//img.gazeta.ru/files3/444/11699444/1517392177_07384345-pic905-895x505-23976.jpg">

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская встретится с владельцем клуба Романом Абрамовичем для обсуждения трансферных планов на остаток межсезонья, сообщает «Советский спорт».

По информации Evening Standard, встреча пройдет во французской Ницце. «Синие» могут похвастать лишь приобретением полузащитника Жоржиньо и подписанием голкипера Роба Грина на правах свободного агента. Естественно, новый наставник «Челси» Маурицио Сарри вправе считать такое усиление недостаточным.

Реклама

Переговоры по трансферу футболистов «Ювентуса» Даниэле Ругани и Гонсало Игуаина не увенчались успехом.

Предложение «синих» в £44.2 миллиона фунтов по Ругани до сих пор не принято «Ювентусом», поэтому «Челси» должен быть готов обратиться к альтернативным вариантам.

Ранее сообщалось, что «Милан» может приобрести Альваро Морату.