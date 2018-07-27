МВД России предупредил о возможных беспорядках во время матча ЦСКА — «Локомотив»

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МВД России предупредил жителей Нижнего Новгорода о возможных беспорядках во время матча за Суперкубок России между московскими ЦСКА и «Локомотивом», передает «Советский спорт».

«По имеющейся у правоохранительных органов информации, ряд болельщиков обеих команд планируют совершение противоправных действий как на стадионе, так и в общественных местах города.

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В частности, согласно поступившим сведениям, некоторые из них направляются в Нижний Новгород для проведения так называемых договорных драк. Во время матча отдельные болельщики намереваются организовать нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и других предметов, опасных для окружающих.

Подразделения МВД России предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче. Официально предупреждаем об установленной законодательством ответственности за нарушения общественного порядка в период проведения спортивных соревнований», – говорится в заявлении МВД России на официальном сайте.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют 27 июля в 21.30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на Суперкубок России.