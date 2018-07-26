Адвокат зачитал сообщение Родченкова после информации о попытке суицида

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Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден зачитал сообщение от своего клиента, передает «РИА Новости». Эти слова стали первыми с момента появления информации о попытке самоубийства Родченкова.

В сообщении, которое от имени Родченкова зачитал адвокат, говорилось, что он просит прощения за участие в «финансируемой государством системе допинга в России». Он заявил, что неповиновение было равносильно смерти.

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В 2016 году бежавший в США Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования 43 российских спортсмена были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Ранее адвокат опроверг сообщения о попытках самоубийства Родченкова.