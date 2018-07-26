Канадский хоккеист Игинла решил завершить карьеру

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Канадский нападающий Джером Игинла решил завершить карьеру, сообщает ТАСС. Об этом он объявит на пресс-конференции 30 июля, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Большую часть карьеры Игинла провел в клубе «Калгари Флэймз», но также выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз».

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Всего он провел 1554 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 625 шайб и сделав 675 результативных передач. В плей-офф канадец провел 81 игру и забросил 37 шайб, отдав 31 голевую передачу.

В составе сборной Канады Игинла стал чемпионом мира в 1997 году, а в 2004-м он стал обладателем Кубка мира. Также Игинла является двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин поддержал Илью Ковальчука в его переходе в НХЛ.