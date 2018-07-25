Экс-президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы
Прокуратура Испании требует лишить свободы бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя сроком на 11 лет, сообщает «Советский спорт».
Как передает La Vanguardia, Росель, занимавший пост президента «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год, входил в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав сборной Бразилии по футболу, после чего эти средства отмывались через подставные компании.
Реклама
В результате мошеннических действий Росель и пятеро его сообщников отмыли € 20 млн.
Государственный суд Испании уже признал экс-президента каталонского клуба виновным. Прокуратура потребовала выплаты штрафа в размере €59 млн.