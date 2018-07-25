Экс-президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы

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Прокуратура Испании требует лишить свободы бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя сроком на 11 лет, сообщает «Советский спорт».

Как передает La Vanguardia, Росель, занимавший пост президента «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год, входил в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав сборной Бразилии по футболу, после чего эти средства отмывались через подставные компании.

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В результате мошеннических действий Росель и пятеро его сообщников отмыли € 20 млн.

Государственный суд Испании уже признал экс-президента каталонского клуба виновным. Прокуратура потребовала выплаты штрафа в размере €59 млн.