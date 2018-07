Велогонщики пострадали из-за слезоточивого газа во время «Тур де Франс»

Во время 16-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс» состоялась акция протеста. На 19-м километре маршрута велогонщики столкнулись с огромными стогами сена, которые перекрывали дорогу, сообщает «Советский спорт».

Так свой протест выразили местные фермеры. Чтобы разогнать демонстрантов, полиции пришлось пускать слезоточивый газ. Однако из-за ветра пострадали прежде всего велогонщики во главе с лидером общего зачета британцем Герейнтом Томасом.

Спустя некоторое время гонки возобновились.

When farmer protests go too far: French farmers block Tour de France route and pepper spray believed to be from Police blows into rider's eyes. This isn't how you get the message across #TourdeFrance pic.twitter.com/cg1YB6RV2l