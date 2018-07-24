ФИФА запретит использование VAR в России до весны

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Международная федерация футбола (ФИФА) запретит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах внутрироссийских соревнований до весны, сообщает Sport24.

Данная система применялась на встречах проходившего в России чемпионата мира. От использования VAR в сезоне-2018/19 отказалась Английская премьер-лига. В чемпионатах Германии, Португалии и Италии система VAR применяется с прошлого сезона.

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Сегодня президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в нынешнем сезоне лига постарается использовать систему VAR на некоторых матчах.

Ранее сообщалось, что система видеопомощи арбитрам может заработать в новом сезоне РПЛ.