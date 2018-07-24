Крушельницкий может подписать досудебное соглашение о двухлетней дисквалификации

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Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что представители Всемирной федерации керлинга (WCF) предложили подписать досудебное соглашение о двухлетней дисквалификации российского керлингиста Александра Крушельницкого, дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

«Поступило предложение от международной федерации подписать внесудебное соглашение. Конечно, это не лучший вариант для нас, но на данный момент доказательств невиновности Александра собрано недостаточное количество.

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Мы не признаем, что наш спортсмен принимал запрещенные препараты, оставляем за собой право отстаивать свою позицию в суде, продолжаем расследование вместе с правоохранительными органами», — сказал Свищев, отметив, что сам Крушельницкий выразил готовность подписать данный документ.

Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане в дабл-миксте. Затем допинг-проба спортсмена дала положительный результат на наличие мельдония.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на соревнованиях в Южной Корее и лишив его бронзовых медалей.

ФКР организовала комиссию по защите керлингиста, задачей которой является доказательство невиновности спортсмена. Слушание по делу Крушельницкого запланировано на 19 сентября.