Боксера Усика попросили крикнуть «Слава Украине» после победы в Москве

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Глава федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым. Об этом сообщает «Советский спорт».

Функционер заявил, что хотел услышать от 31-летнего боксера лозунг «Слава Украине» после его победы в поединке, который состоялся 21 июля в Москве.

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«Браво Александр Усик! Спасибо за красивую победу. Мы ждали услышать от тебя в Москве уже привычное для россиян «Слава Украине», — написал Журавлев в своем фейсбуке.

Усик победил Гассиева по решению судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич опубликовали видеозапись, на которой они произносят «Слава Украине» после победы над сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018. В результате инцидента Вида получил предупреждение от дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА), а Вукоевич был отстранен от работы с командой.