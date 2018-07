Игроки «Челси» сходили на барбекю к четырехлетнему фанату

Игроки лондонского «Челси» сходили на барбекю к четырехлетнему болельщику из Австралии, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный твиттер «синих», Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Импаду пришли в гости к юному фанату, который отправил приглашение по электронной почте.

«Челси» находится в турне по Австралии в рамках подготовки к новому сезону.

Ранее «Челси» одержал первую победу под руководством Маурицио Сарри.

A dream come true.



Watch @DavidLuiz_4, @timoeb08 and @ethanamp4 surprise a young Blue at his home in Perth! #CFCinPerth pic.twitter.com/akPdyQiPX4