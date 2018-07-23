Гинер: у ЦСКА есть деньги

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не испытывает финансовых трудностей, передает ТАСС.

«Понимаю, что вас беспокоит финансовое состояние клуба. Все, что пишут СМИ, — обман. Мы стараемся не тратить лишнее, но деньги есть», — сказал Гинер.

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Также президент ЦСКА ответил на вопрос, купят ли красно-синие нападающего в летнее трансферное окно.

«Вы знаете, что трансферное окно не останавливается. Мы ни с кем не соревновались, кто больше купит, нам нужно качество. Мы приобрели уже несколько ребят, и, надеюсь, они достойно будут представлять клуб», — добавил Гинер.

В межсезонье клуб пополнил состав защитниками Хердуром Магнуссоном и Родриго Бекао, вернул из аренд Никиту Чернова и Дмитрия Ефремова, а также приобрел полузащитника Яку Бийола.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич станет тренером молодежного ЦСКА.