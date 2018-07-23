Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Лохте дисквалифицирован за допинг

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Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации Американского антидопингового агентства (USADA), 33-летний спортсмен отстранен от соревнований на 14 месяцев.

24 мая Лохте опубликовал в социальной сети фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию. В ходе расследования стало известно, что американцу было введено внутривенным способом разрешенное вещество, название которого не сообщается. Однако в течение 12 часов объем инъекций составил более 100 мл, что без наличия терапевтического исключения запрещено правилами.

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Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира, еще 21 золото он выиграл на чемпионатах мира по плаванию на короткой воде. Также в его активе три серебра и три бронзы Олимпийских игр.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова показала лучший результат сезона в мире.