Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Лохте дисквалифицирован за допинг
Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
По информации Американского антидопингового агентства (USADA), 33-летний спортсмен отстранен от соревнований на 14 месяцев.
24 мая Лохте опубликовал в социальной сети фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию. В ходе расследования стало известно, что американцу было введено внутривенным способом разрешенное вещество, название которого не сообщается. Однако в течение 12 часов объем инъекций составил более 100 мл, что без наличия терапевтического исключения запрещено правилами.
Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира, еще 21 золото он выиграл на чемпионатах мира по плаванию на короткой воде. Также в его активе три серебра и три бронзы Олимпийских игр.
Ранее пловчиха Юлия Ефимова показала лучший результат сезона в мире.