ВФЛА повторно предложит РУСАДА включить бегунью Ивонину в пулы тестирования

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратится в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с повторным предложением включить легкоатлетку Екатерину Ивонину в национальный пул допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

Об этом сообщила антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

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«ВФЛА ранее уже отправляла в РУСАДА список кандидатур на включение в пул тестирования, в котором была и Ивонина. Федерация со своей стороны делает все возможное, чтобы отстоять права спортсменов, но мы не можем и не и не имеем права никаким образом влиять на работу национального антидопингового агентства.

РУСАДА как и любая другая антидопинговая организация руководствуется специальными критериями при формировании пулов», — сказала Иконникова.

Ранее бывший президент ВФЛА уверен в чистоте Ухова.