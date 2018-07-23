«Спартак» узнал соперников по Лиге чемпионов

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Московский «Спартак» встретится с победителем противостояния греческого ПАОКа и швейцарского «Базеля» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

Возможный соперник красно-белых стал известен по итогам жеребьевки самого престижного турнира Старого света в швейцарском Ньоне.

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В случае победы подопечные Массимо Карреры пробьются в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а в случае поражения окажутся в групповом этапе Лиги Европы.

Первая встреча состоится 7 или 8 августа на поле соперника «Спартака», а ответная — 14 августа на «Открытие Арене».

Ранее главный тренер «Спартака» подвел итоги сборов в Австрии.