Бывший президент Союза конькобежцев скончался в возрасте 69 лет
Бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаров скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба организации.
«Ушел из жизни бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаров. Выражаем соболезнования близким и семье Владимира Дмитриевича. Церемония прощания состоится в среду», — сказано в сообщении.
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Комаров возглавлял союз конькобежцев с 1994 по 2004 год.
Также он был участником Олимпиады в 1972 году.