Бывший президент Союза конькобежцев скончался в возрасте 69 лет

Бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаров скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС.



Об этом проинформировала пресс-служба организации.



«Ушел из жизни бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаров. Выражаем соболезнования близким и семье Владимира Дмитриевича. Церемония прощания состоится в среду», — сказано в сообщении.

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Комаров возглавлял союз конькобежцев с 1994 по 2004 год.Также он был участником Олимпиады в 1972 году.

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