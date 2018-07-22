Форвард «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Милане»
Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в «Милан», сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sport Italia, представители клуба начали переговоры по трансферу аргентинского форварда.
Отмечается, что «Милан» готов заплатить за Игуаина €60 млн.
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Форвард выступает за туринский клуба с 2016 года. За два сезона в «Ювентусе» аргентинец сыграл в 105 матчах и забил 55 мячей.
Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» получил отказ от туринского «Ювентуса» на запрос трансферов Гонсало Игуаина и Даниеле Ругани за €90 млн.