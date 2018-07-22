Экс-фигурист Жулин: в России тренируется много избалованных детей

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Российский тренер Александр Жулин сравнил тренировочные процессы в фигурном катании в России и США, сообщает «Советский спорт».

«В Америке более половины спортсменов лет с пятнадцати тренируют новичков, чтобы заработать деньги для оплаты своих занятий у опытного мастера. Они оплачивают тренировки из собственного кармана, поэтому знают им цену и каждое слово наставника схватывают на лету», — цитирует Жулина газета «Культура».

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«А у нас сейчас тренируется много избалованных детей из богатых семей, для которых подобной проблемы не существует. Кроме того, учитывая традиционные особенности русского характера, помимо профессионализма, нашим спортсменам нужна объединяющая команду идея и человек, за которым они пойдут в огонь и в воду», — добавил специалист.

Ранее Жулин прокомментировал убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.