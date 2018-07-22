Глава WBSS назвал Россию боксерской страной

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Глава Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрланд похвалил Россию за организацию боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком, передает «СЭ».

Встреча проходила на московской арене «Олимпийский».

«Россия — боксерская страна. Поэтому организация здесь и в Сочи была отличной. Федерация бокса нам очень помогла», — сказал функционер.

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31-летний Усик победил Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Усик после победы над Гассиевым вызвал на поединок Тони Белью.