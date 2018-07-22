Усик после победы над Гассиевым вызвал на поединок Белью

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Украинец Александр Усик после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) поделился планами на будущее, передает ТАСС.

Абсолютный чемпион мира выразил желание встретиться с британцем Тони Белью.

«Я слышал, что Тони Белью хочет боксировать с победителем прошедшего боя. Он недавно очень красиво победил Дэвида Хэя. От этого, я думаю, можно начинать. Но нужно все взвесить, может, еще есть хорошие и денежные бои в текущем весе, нужно двигаться шаг за шагом», — сказал он.

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Представитель Украины одолел россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей и завоевал четыре чемпионских пояса. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Усик после победы над Гассиевым назвал себя «обычным парнишкой».