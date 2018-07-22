Появилось видео прощания с убитым фигуристом Теном

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В Алма-Ате тысячи людей вышли проститься с трагично погибшим фигуристом Денисом Теном, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен скончался на 26-м году жизни в результате ножевого ранения, полученного в потасовке с двумя преступниками.

Сегодня, 21 июля, бронзовый призер Олимпиады в Сочи был похоронен в поселке Дружба под Алма-Атой. Видео прощания с Теном опубликовано в YouTube.

Ранее полиция Казахстана сообщила детали задержания убийц фигуриста Тена.