Экс-президент ВФЛА: надеюсь, российские легкоатлеты смогут защититься
Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал ситуацию в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга.
«Столь давнее рассмотрение этих проблем выглядит несколько сомнительным. Существует же какое-то понимание срока давности, хотя в спорте это не используется. Та же презумпция невиновности. Остается надеяться, что ребята смогут защититься», — сказал эксперт.
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Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга.