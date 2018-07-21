СМИ: Макгрегор избежит тюремного заключения из-за нападения на автобус
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, сообщает ТАСС.
По информации TMZ, адвокаты ирландца находятся на финальном этапе переговоров со стороной обвинения. Прокуратура уже дала согласие смягчить обвинения в отношении бойца, переквалифицировав их в категорию «мелкое правонарушение».
4 апреля Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223 в Нью-Йорке. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивал стекло в автобусе переносной тележкой на колесах. Бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогли принять участие в турнире.